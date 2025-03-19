ABD'nin Yemen Saldırıları: İran'a Açılan Yeni Cephe Mi?

ABD'nin Yemen'e Yönelik Hava Saldırıları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin Yemen'de gerçekleştirdiği son hava saldırıları, yalnızca Husilere karşı bir askeri operasyon olmanın ötesine geçerek, İran'a yönelik daha geniş bir stratejinin parçasını oluşturuyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Rakipoğlu, bu saldırıların bölge güvenliği açısından taşıdığı riskleri AA Analiz için değerlendirdi.

ABD'nin Politikasının Arka Planı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan kısa bir süre sonra Yemen’deki Husileri terör örgütü listesine alarak, 15 Mart'ta İngiltere ile ortaklaşa hava saldırıları düzenlemişti. Bu saldırılar, Kızıldeniz'de ticareti bloke eden Husileri hedef alarak, birçok sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Her ne kadar ABD ve İngiltere, bu saldırıların Husilerin askeri kapasitesini zayıflatacağını savunsa da, operasyonlar uluslararası alanda büyük yankılar uyandırdı.

Kızıldeniz ve Bölgesel Güvenlik

Kızıldeniz, dünya ticareti açısından kritik bir geçiş noktasıdır. Husilerin İsrail'in Gazze'deki insanlık dramından dolayı Kızıldeniz'deki ticaret gemilerini hedef alması, ABD ve İngiltere'nin müdahale etmesine neden oldu. Ancak, bu operasyonların aslında Washington'un İran'a karşı bölgesel stratejisinin bir parçası olduğu yorumları yapılmaktadır. İran'ın bölgedeki etkisini azaltmayı hedefleyen ABD, Yemen'deki Husileri hedef alarak gerilimi artırmaktadır.

Trump Yönetiminin Stratejisi

Trump yönetimi, İran'ı zayıflatmak amacıyla Husilere yönelik askeri müdahaleleri artırmaktadır. ABD'nin Filistin, Lübnan, Suriye ve Irak'taki askeri operasyonları, İran'ın bölgedeki nüfuzunu daraltma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda, Yemen'deki saldırılar kısa vadede ABD'nin hedeflerine ulaşmasını sağlasa da, uzun vadede daha geniş bir çatışmanın zeminini hazırlayabilir.

Yeni Hedef Irak Olabilir Mi?

ABD'nin Yemen saldırıları, bölgedeki vekil savaşlarının genişleyebileceğini işaret ediyor. Irak'taki İran'a yakın Haşdi Şabi grupları, Washington'un bir sonraki hedefinin olabileceği kaygılarını artırıyor. İran, Irak üzerinden bölgedeki vekil güçlere finansman sağlamakta ve ekonomik anlamda önemli bir strateji yürütmektedir.

İran ve ABD Arasındaki Gerilim

Yemen'deki saldırılar, doğrudan bir İran-ABD savaşına neden olmasa da, gerilimi tırmandırma potansiyeline sahiptir. İran, bölgedeki vekil güçleri aracılığıyla misilleme yapma kapasitesine sahiptir. ABD'nin Ortadoğu politikası, uzun vadede bölgenin istikrarsızlığını derinleştirebilir ve yeni çatışmalara zemin hazırlayabilir.

Sonuç ve Değerlendirme

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları, yalnızca Husilere karşı askeri bir operasyon değil, aynı zamanda İran'a karşı daha geniş bir stratejinin parçasıdır. Bölgedeki gerilim, yeni çatışmalara zemin hazırlayabilir ve Ortadoğu'daki istikrarsızlığı artırma riski taşımaktadır.