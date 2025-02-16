ABD'nin Yüksek Tonajlı Bombaları İsrail'e Ulaştı

ABD, Noel öncesi onayladığı silah satışı kapsamında İsrail'e yüksek tonajlı bombaları gönderdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:26
ABD'nin Yüksek Tonajlı Bombaları İsrail'e Ulaştı

ABD yönetimi tarafından onaylanan yüksek tonajlı bombalar, kısa süre içerisinde İsrail'e ulaştı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından satış onayı verilen 1 ton ağırlığında toplamda bin 800 MK-84 bombası, Aşdod Limanı'na indirildi.

Eski Başkan Joe Biden döneminde durdurulan bu sevkiyat, Trump döneminde yeniden onaylanarak gerçekleştirildi. Söz konusu bombalar, İsrail Hava Kuvvetleri üslerine transfer edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sevkiyatın İsrail ordusu için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, ABD ve İsrail arasındaki güçlü bağları vurguladı. Katz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmede, İsrail'e gerekli tüm askeri arzların sağlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Biden yönetimi, Gazze'de yaşanan şiddetli saldırılar sebebiyle Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik eleştiriler artınca, bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan sevkiyatı durdurmuştu. Ancak daha sonra, 227 kilogramlık bombaların sevk edilmesine onay verildi.

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