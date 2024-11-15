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ABD, Nükleer Silah Gücünü Genişletmeye Hazırlanıyor

ABD'li yetkililer, artan tehditler karşısında nükleer gücün genişletilmesi gerektiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:17
ABD, Nükleer Silah Gücünü Genişletmeye Hazırlanıyor

ABD Yetkililerinden Kritik Açıklama

ABD'nin üst düzey yetkilileri, ülkenin Çin, Rusya ve Kuzey Kore'den gelen "artan tehditleri caydırmak" amacıyla nükleer gücünü genişletmeye hazır olması gerektiğini ifade etti.

Karar Trump'a Bırakıldı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinden yetkililer, nükleer gücün genişletilmesi konusunun kararının ise ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump'a bırakıldığını belirtti.

Bu açıklamaların gerekçesi ise, mevcut durumu "olumsuz" etkileyen Rusya'nın nükleer silah kontrol düzenlemelerine hayır demesi ve Çin ile Kuzey Kore'nin güçlenmesi olarak gösterildi. Yetkililer, bu bağlamda, Washington'un konuşlandırdığı nükleer silah sayısının artabileceğine dikkat çekti.

Rusya'nın Açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START anlaşmasındaki katılımlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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