ABD Ordusu Nijer'den Çekilmesini Tamamladı

ABD Ordusunun Nijer'den Çekilmesi Tamamlandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin Nijer'den çekilme sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu. Pentagon'un Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında bu önemli gelişmeyi aktardı.

Çekilme Sürecinin Detayları

Singh, ABD ordusunun 19 Mayıs'ta başladığı çekilme sürecinin, Nijer ile olan askeri işbirliği ve iletişim sayesinde planlandığı gibi 15 Eylül'de güvenli ve problemsiz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Nijer ile Anlaşmanın Feshi

Nijer, 12 yıl süren askeri işbirliği anlaşmasını 17 Mart 2023 tarihinde feshettiğini duyurmuş ve Amerikan askerlerinin derhal ülkeden ayrılmasını talep etmişti. ABD de, askerlerinin en geç 15 Eylül tarihine kadar ülkeyi terk edeceğini kamuoyuna açıklamıştı.