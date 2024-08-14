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ABD Ordusunda Hizmet Veren Asker, Kritik Bilgileri Çin'e Sattığını İtiraf Etti

ABD'de bir çavuş, askeri belgeleri Çin'e satarak önemli bilgileri ifşa ettiğini kabul etti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:44
ABD Ordusunda Hizmet Veren Asker, Kritik Bilgileri Çin'e Sattığını İtiraf Etti

ABD Askeri İstihbaratında Şok İtiraf

ABD Ordusu'nda görev yapan Çavuş Korbein Schultz, ülkesinin hassas askeri bilgilerini Çin'e sızdırdığına dair davada suçunu kabul etti. Açıklamalara göre, Schultz, Haziran 2022'den bu yana kritik askeri belgeleri satarak toplamda yaklaşık 42 bin dolar kazandı.

Suçlamaların Detayları

İddianamede, Schultz'un, ABD'nin füze sistemleri, HIMARS hafif çoklu roketatar sistemi ve insansız hava araçlarına karşı geliştirilen taktikler hakkında bilgileri Çin'e ulaştırmaktan sorumlu olduğu bildirildi. Bu belgeler, aynı zamanda askeri tatbikatlar ve operasyonlar hakkında da detaylar içeriyordu.

Karmaşık Bir Ağı Ele Geçirdi

Schultz'un belgeleri sızdırma talebi, Hong Kong'da yaşayan ve komplocu A kod adıyla tanımlanan bir kişi tarafından yapıldı. Bu kişi, ona Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında strateji belgeleri sızdırmasını teklif etti. Schultz bu teklifi kabul ederek 200 dolar aldı ve sonrasında uzun vadeli bir işbirliği önerisi ile karşılaştı.

Bu olay, askeri güvenlik açığı ve yabancı istihbarat operasyonlarının etkileri açısından önemli bir tartışma başlattı.

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