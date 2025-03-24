ABD Ordusunun Yemen Savaş Planları Yanlışlıkla Gazeteciye Gönderildi

ABD'li yetkililerin Yemen'deki savaş planlarını bir gazeteciye yanlışlıkla göndermesi, tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 22:24
ABD Ordusunun Yemen Savaş Planları Yanlışlıkla Gazeteciye Gönderildi

ABD ordusunun Yemen'deki saldırılarına ilişkin savaş planları, bir ulusal güvenlik yetkilisi tarafından yanlışlıkla Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'e gönderildi.

Bu durum, Amerikan kamuoyunda geniş yankı buldu. Söz konusu savaş planlarının, Goldberg tarafından kamuoyuna duyurulması, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes tarafından da doğrulandı.

Goldberg, "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkilileriyle oluşturulan bir Signal grubuna eklendiğini ve ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e yönelik saldırılara dair bilgilerin yer aldığını anlattı.

Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı" ifadesini kullandı.

İlk başta mesaj grubunun gerçek olduğuna dair şüpheleri bulunduğunu belirten Goldberg, "ABD'nin ulusal güvenlik yetkililerinin yakın savaş planları hakkında Signal'de iletişim kuracağına inanamadım" şeklinde değerlendirdi.

Goldberg ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra, Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir zincire katılması için davet edildiğini iddia etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hughes, konunun medyaya yansıması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Gündeme gelen mesaj dizisinin gerçek olduğu görülüyor ve bu mesaj zincirine yanlışlıkla bir numaranın nasıl eklendiğini gözden geçiriyoruz" dedi.

Hughes, gazetecinin yanlışlıkla gruba nasıl eklendiğini araştırdıklarını belirterek, bunun Yemen operasyonlarına herhangi bir zarar vermediğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, konu ile ilgili bir soruya "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok" yanıtını verdi. Trump, Atlantic dergisini okumadığını belirterek, olaydan haberdar olmadığını fakat hatanın Yemen'deki saldırılara etkisinin olmadığını ifade etti.

Sosyal medyada ise birçok kullanıcı, ABD'nin gizli savaş planlarının bu şekilde yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. ABD, 15 Mart'ta Yemen'de Husilere yönelik saldırılar düzenlemiş, saldırının bilgisi Başkan Trump tarafından dünya kamuoyuna sunulmuştu.

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