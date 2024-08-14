ABD Orta Doğu Tansiyonu Düşürmeyi Amaçlıyor

ABD’nin Yeni Stratejisi: Tansiyonu Düşürmek

Linda Thomas Greenfield, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Orta Doğu'da tansiyonu azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Açıklama

Greenfield, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma kaçınılmaz değil" dedi. ABD'nin asıl hedefinin, bölgedeki gerginliği düşürmek, gelecekteki saldırıları caydırmak ve bölgesel çatışmaları önlemek olduğunu ifade etti.

Sivil Kayıplara Dikkat Çekildi

Greenfield, Gazze'de meydana gelen sivil kayıplardan derin endişe duyduğunu belirtti. Özellikle İsrail ordusunun 10 Ağustos’ta sivil yerleşimlere saldırmasını kınayarak, "Bu korkunç olayda hayatını kaybeden her sivilin yasını tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Ateşkes ve Esir Takası İhtiyacı

Gazze'de bir ateşkes ve esir takasının gerekli olduğunu vurgulayan Greenfield, tüm tarafların bu konuda bir an önce harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti. "Kaybedecek daha fazla zaman yok, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin uygulanması için gereken adımların atılma zamanı gelmiştir" dedi.