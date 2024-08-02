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ABD, Orta Doğu'ya Ek Savaş Uçakları Göndermeye Hazırlanıyor

Hamas lideri suikastının ardından ABD, bölgedeki askerî varlığını güçlendirmek için ek savaş uçakları yollamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:31
ABD, Orta Doğu'ya Ek Savaş Uçakları Göndermeye Hazırlanıyor

Yeni Gelişmeler

New York Times, ABD'nin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastı sonrası, İran ve müttefiklerinin İsrail'e saldırı tehditlerine karşılık Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları göndermeye hazırlandığını bildirdi.

Askeri Yetkililerden Değerlendirme

NYT'ye konuşan bir askeri yetkili, Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin, savaş hazırlığını artırmak için gerekli önlemleri aldığını belirterek, "Hedefimiz ABD askerleri ve müttefiklerimizi İran veya İran destekli gruplardan gelecek tehditlere karşı korumak" dedi.

Gönderilecek Uçaklar Üzerine Çalışmalar

Yetkili ayrıca, bölgedeki çatışmanın tırmandırılmasına neden olmadan İsrail'i savunmak amacıyla hangi türden ve sayıda savaş uçağının gönderileceği konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Acil Sevkiyat İçin Onay Bekleniyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve diğer üst düzey yetkililerin, Orta Doğu'ya mümkün olan en kısa sürede savaş uçaklarının gönderilmesi için nihai onayı bekledikleri öğrenildi.

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