ABD, Özel Vize Sahibi Göçmenlerin Yasal Statüsünü İptal Ediyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), özel vize programı kapsamında Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan ülkeye gelen göçmenlerin yasal statülerinin iptal edileceğini duyurdu.

Resmi gazetede yayımlanan taslak metne göre, bu kararın 532 bin göçmeni etkileyebileceği belirtiliyor. Nihai kararın 25 Mart'ta yayımlanması bekleniyor.

2022 yılında hayata geçirilen bu özel vize programı ile ABD'de sponsoru bulunan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli kamu yararı sağlaması durumunda 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyordu.

Yeni düzenlemenin ardından bu göçmenlerin yasal durumları hakkında atılacak adımlar, ülke genelinde tartışmalara yol açması bekleniyor. Gözler, 25 Mart'ta açıklanacak nihai kararda olacak.