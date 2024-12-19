ABD, Pakistan'ın Balistik Füze Programına Yaptırım Uyguladı

ABD'den Pakistan'a Yaptırım Kararı

ABD, Pakistan'ın balistik füze programına katkıda bulunan 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında National Development Complex (NDC), Akhtar and Sons Private Limited, Affiliates International ve Rockside Enterprise bulunuyor.

Açıklamada Neler Söyleniyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kuruluşların Pakistan'ın balistik füze programının geliştirilmesi için malzeme temini çabasında olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama ile, "Endişelerimiz konusunda açık ve tutarlı olduk. Bu konularda Pakistan ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Pakistan'dan Gelen Tepki

Pakistan, bu yaptırım kararını sert bir dille eleştirdi. Geo News'a konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, ABD'nin kararını "taraflı" bir uygulama olarak nitelendirdi. Baloch, "Askeri asimetriyi vurgulamayı amaçlayan bu yaptırımlar, barış ve güvenlik amacına ters düşmektedir" ifadelerini kullandı.