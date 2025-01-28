ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan Çekildiğini Resmi Olarak Bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektup ile Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak bildirdiğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında ABD'nin ayrılma kararının Guterres'e mektupla ulaştırıldığını kaydetti. Dujarric, ABD'nin 27 Ocak 2026'dan itibaren Paris İklim Anlaşması'na taraf olmayacağını belirtti.

Paris İklim Anlaşması'nın 12 Aralık 2015'te imzalandığını vurgulayan Dujarric, ABD'nin daha önce 4 Kasım 2020'de de anlaşmadan çekildiğini hatırlattı. BM Sözcüsü, BM'nin, Paris İklim Anlaşması'nı ve küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, döneminde ülkenin Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını açıklamıştı. Trump, başkanlık koltuğuna ilk kez 20 Ocak 2017'de oturduktan sonra, ABD'yi 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekmişti.

Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından, 20 Ocak 2021'de göreve başlayan yeni başkan Joe Biden, ilk gününde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.