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ABD Polis Raporlarında Yapay Zeka Tartışması

Oklahoma'da polis memurunun yapay zeka kullanarak tutanak hazırlaması güvenilirlik sorunu doğurdu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:57
ABD Polis Raporlarında Yapay Zeka Tartışması

Oklahoma'da Yapay Zeka İle Hazırlanan Polis Raporları Tartışılıyor

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir polis memurunun, yapay zeka yardımıyla hazırladığı tutanağın, kendi el yazısıyla oluşturduğuna göre daha akıcı olması büyük tartışmalara yol açtı.

Yapay Zeka Uygulaması

Oklahoma'daki polis memuru Matt Gilmore, K-9 köpeğiyle şüphelilere yönelik bir operasyon sırasında, Axon isimli Amerikan teknoloji şirketinin geliştirdiği yapay zeka tabanlı bir konuşma botuna, kaydettiği görüntüleri yükleyerek tutanak oluşturmasını istedi. Gilmore, yapay zekanın kaçan şüphelilerin bulunduğu aracın rengini hatırlamaktaki becerisinin, onun kendi notlarından daha üstün olduğunu belirtti. "Benim yazabileceğimden çok daha iyi bir belgeydi ve içeriği tamamen doğruydu" dedi.

Axon'un Yöneticisi Devrimi İşaret Ediyor

Axon'un CEO'su Rick Smith, bu teknolojiyi "devrim" olarak nitelendirirken, ürünün polis memurları arasında büyük bir takdir topladığını ifade etti. Smith, yapay zeka tabanlı sistem ile sahadaki görevlerine daha fazla zaman ayırabileceklerini vurguladı.

Güvenilirlik Tartışmaları

Ancak yapay zekanın hazırladığı belgelerin güvenilirliği, pek çok eleştiriyi beraberinde getirdi. Hukuk uzmanı Andrew Ferguson, bu sistemin yanlış bilgi üretme ve etnik köken duyarlılıklarını göz ardı etme riskine dikkat çekti. Ayrıca, Oklahoma City'den toplumsal aktivist Aurelius Francisco, bu belgelerin polis için kolaylık sağlasa da, farklı etnik gruplara mensup bireylerin hayatını zorlaştırabileceğini ifade etti.

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