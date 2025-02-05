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ABD Posta Servisi, Çin'den Gelen Kolilerinin Sevkiyatını Durdurdu

USPS, Çin ve Hong Kong'dan gelen koli sevkiyatını askıya aldığını açıkladı. Mektup teslimatını etkilemeyecek.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:50
ABD Posta Servisi, Çin'den Gelen Kolilerinin Sevkiyatını Durdurdu

ABD Posta Servisi Kolilerin Sevkiyatını Askıya Aldı

ABD Posta Servisi (USPS), Çin ve Hong Kong'dan gelen kolilerin ülkeye sevkiyatını askıya aldığını duyurdu. Bu kararın, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan habere göre, Çinli tüccarlar ile e-ticaret ile uğraşanlar arasında yaygın olan koli sevkiyatını etkileyeceği bildirildi.

Gümrük Vergileri ve Etkileri

USPS'nın açıklamasında, bu sevkiyatın askıya alınmasının mektup teslimatını etkilemeyeceği vurgulandı. Dikkat çeken bir diğer husus ise, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle bağlantılı olması. Bu kararnameyle, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmişti.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırması şartıyla bir ay erteleme kararı almıştı, fakat Çin’e yönelik bir erteleme yapılmadığı belirtildi. Bunun devamında, Çin de Trump’ın getirilen yüzde 10 ek gümrük vergisi kararına karşılık vermeye hazırlanıyor.

Çin’in Yanıtı

Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Bu bağlamda, ABD'den ithal edilen ürünler arasında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetler bulunmakta. Bu ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak, ayrıca kömür ve doğal gaz ithalatına ise %15 ek vergi getirileceği ifade edilmişti.

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