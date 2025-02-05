ABD Posta Servisi, Çin ve Hong Kong Postalarını Yeniden Kabul Edecek

ABD Posta Servisi, Posta Taşımacılığında Değişiklik Yapıyor

ABD Posta Servisi (USPS), Çin ve Hong Kong'dan gelen posta ve paket sevkiyatlarını, kısa süreli askıya alma sürecinin ardından yeniden kabul edeceğini açıkladı. USPS, bu dönemde, 'Posta Servisi, Çin ve Hong Kong'tan gelen tüm uluslararası posta ve paketleri kabul etmeye devam edecektir.' ifadesini kullandı.

Paket Teslimat Aksamaları İçin İşbirliği

Açıklamada, USPS'nin paket teslimatında en az aksama yaşanmasını sağlamak amacıyla, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) ile işbirliği içinde çalıştığı belirtildi. USPS, daha önce duyurduğu gibi, dün itibarıyla Çin ve Hong Kong'dan gelen kolilerin sevkiyatını askıya almıştı.

Gümrük Vergileri ve Ticaret İlişkileri

Bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den yapılan ithalata %10 ek gümrük vergisi getirilmesiyle ilişkilendirildiği dikkat çekti. Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik vergilerin uygulanmasını, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması karşılığında bir ay ertelemişti ancak, Çin’e yönelik herhangi bir erteleme yapılmamıştı.

Çin, Trump’ın aldığı karara cevap olarak, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetler gibi ürünlere %10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise %15 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.