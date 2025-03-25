ABD, Rusya'nın Tarım İhracatında Yaptırımları Kaldırmaya Hazırlanıyor

ABD, Rusya'nın Tarım Ürünleri Üzerindeki Yaptırımları Kaldırma Adımları Atıyor

Beyaz Saray, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarlarına erişiminin yeniden sağlanması konusunda önemli bir adım attı. Riyad'da gerçekleştirilen ABD-Rusya görüşmeleri sonrasında yapılan açıklamada, ABD'nin bu konuda destek olacağı belirtildi.

23-25 Mart tarihlerinde gerçekleşen müzakerelerin sonuçlarını paylaşan Beyaz Saray, deniz sigortası maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal ürünler için liman ve ödeme sistemlerine erişimin geliştirilmesi konularında da yardımcı olacağını vurguladı.

Karadeniz'de Güvenli Seyrüsefer Vurgusu

Açıklamada, iki ülkenin de Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması ve askeri amaçlar için ticari gemilerin kullanılmaması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Ayrıca, enerji tesislerine yönelik saldırıların yasaklanması için geçici bir ateşkes uygulanmasına ilişkin anlaşmanın da üzerinde duruldu.

Beyaz Saray, enerji ve denizcilik anlaşmalarının uygulanmasını desteklemek amacıyla üçüncü ülkelerin iyi niyetli yaklaşımlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. ABD ve Rusya, kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması için çalışmalarını sürdürecek.