ABD Sağlık Bakanlığı'nda İşten Çıkarma İddiası: Binlerce Personel Etkilenecek mi?

ABD'de Sağlık Bakanlığı'nda (HHS) çalışan binlerce personelin işten çıkarılması söz konusu. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Başkan Donald Trump yönetimi, HHS'de çalışanlara dair bir kararname üzerinde çalışıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların aktardığına göre, bu kararname ile birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) personeli de etkilenecek. Gelecek hafta açıklanması beklenen kararnamenin detaylarının henüz netleşmediği, ancak yönetimin bu karardan vazgeçme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Beyaz Saray dün, HHS'ye dair böyle bir kararname çıkarılacağı iddialarını kesin bir dille reddetti.