ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Harvard'ın Federal Fonlarına Erişimini Engelleme Sürecini Başlattı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Harvard aleyhine resmi inceleme başlattı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kampüste antisemitizmle ilgili şikayetlerin yeterince ele alınmadığını öne sürerek Harvard Üniversitesi'nin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek amacıyla resmi süreç başlattı.

Bakanlığın gerekçesi

New York Times'ın haberine göre, bakanlık üniversitenin kampüsteki antisemitizm olaylarına karşı "kasıtlı kayıtsızlık" gösterdiğini savunuyor. Başlatılan inceleme Harvard aleyhine sonuçlanırsa, üniversitenin ABD hükümetiyle yeni sözleşmeler yapması ve araştırma fonlarından yararlanması engellenecek.

Trump yönetimiyle süregelen ihtilaf

Harvard ile Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık, kampüsteki Filistin'e destek gösterileri ve üniversitenin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun zamandır devam ediyor. Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da bulunduğu üniversitelerin federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreç kapsamında Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığında bir "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolar tutarındaki fonun ve 60 milyon dolar değerindeki sözleşmenin dondurulmasına karar vermiş; üniversite ise bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek dava açmıştı.

Ağustos ayında çıkan haberlerde, Harvard ile ABD yönetiminin milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir uzlaşmaya yaklaştığı iddia edilmişti. Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da eylül başında, Trump'ın Harvard'ın fonlarını dondurma kararını anayasaya aykırı bularak fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.