ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Harvard'ın Federal Fonlarına Erişimini Engelleme Sürecini Başlattı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kampüsteki antisemitizm şikayetleri gerekçesiyle Harvard Üniversitesi'nin federal araştırma hibelerine erişimini engelleme sürecini başlattı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:54
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Harvard'ın Federal Fonlarına Erişimini Engelleme Sürecini Başlattı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Harvard aleyhine resmi inceleme başlattı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kampüste antisemitizmle ilgili şikayetlerin yeterince ele alınmadığını öne sürerek Harvard Üniversitesi'nin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek amacıyla resmi süreç başlattı.

Bakanlığın gerekçesi

New York Times'ın haberine göre, bakanlık üniversitenin kampüsteki antisemitizm olaylarına karşı "kasıtlı kayıtsızlık" gösterdiğini savunuyor. Başlatılan inceleme Harvard aleyhine sonuçlanırsa, üniversitenin ABD hükümetiyle yeni sözleşmeler yapması ve araştırma fonlarından yararlanması engellenecek.

Trump yönetimiyle süregelen ihtilaf

Harvard ile Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık, kampüsteki Filistin'e destek gösterileri ve üniversitenin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun zamandır devam ediyor. Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da bulunduğu üniversitelerin federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreç kapsamında Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığında bir "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolar tutarındaki fonun ve 60 milyon dolar değerindeki sözleşmenin dondurulmasına karar vermiş; üniversite ise bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek dava açmıştı.

Ağustos ayında çıkan haberlerde, Harvard ile ABD yönetiminin milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir uzlaşmaya yaklaştığı iddia edilmişti. Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da eylül başında, Trump'ın Harvard'ın fonlarını dondurma kararını anayasaya aykırı bularak fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret
2
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
3
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
4
Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak
5
TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira
6
El Halil'de İsrail Askerleri 2 Küçük Çocuğu 'Casusluk' İddiasıyla Gözaltına Aldı
7
Trablus'taki Gürcü Cami: Osmanlı Çini Sanatının İki Asırlık Mirası

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları