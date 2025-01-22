ABD Sahil Güvenliği, Trump'ın Kararnameleriyle Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

ABD Sahil Güvenliği'nde Güvenlik Önlemleri Artıyor

ABD Sahil Güvenliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamelerin ardından ülkedeki belirli deniz sınırlarına personel ve ekipman konuşlandıracağını açıkladı.

Komutan Alanında Hızla Hareket Ediyor

ABD Sahil Güvenliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Kevin Lunday'in değerlendirmelerine yer verildi. Lunday, Trump'ın kararnameleri doğrultusunda sahil güvenliğini artırmak için hemen harekete geçtiklerini duyurdu.

Yeni Güvenlik Önlemleri ve Hedefler

Lunday, sahillerdeki uçak, bot ve güvenlik ekipmanlarının derhal artırılması için emir verdiğini ifade etti. Ayrıca, sahil güvenlik personelinin sayısının da artırılacağını belirtti. "Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer düşmanca faaliyetleri sınırımıza ulaşmadan tespit edeceğiz, caydıracağız ve engelleyeceğiz." şeklinde konuştu.

İsim Değişikliği ve Yeni Politikalar

Açıklamada, Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Bu karar, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanı Linda Lee Fagan'ı görevden almasının ardından alındı. Trump, "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" demişti ve yasa dışı göçü önlemek amacıyla çeşitli kararnameler imzalamıştı.