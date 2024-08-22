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ABD Savaş Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti

ABD Donanmasına ait USS Johnson muhribi, Tayvan Boğazı'ndan geçerek seyrüsefer serbestliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:14
ABD Savaş Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti

ABD Savaş Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti

ABD Donanması’nın 7. Filosuna ait bir savaş gemisi, Tayvan Boğazı'ndan rutin bir geçiş gerçekleştirdi. Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Johnson, uluslararası hukuka uygun olarak açık denizde seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü çerçevesinde seyrine devam etti.

Geçişin Detayları

Yapılan resmi açıklamada, USS Johnson gemisinin sadece Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin kara sularında bulunmayan bir koridor kullanarak geçiş yaptığını belirtildi. Ayrıca, bu geçişin ABD'nin herkes için seyrüsefer serbestliği ilkesine olan bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası topluluğun hiçbir üyesi haklarından feragat etmek zorunda olmamalıdır. ABD Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde seyrine devam edecektir" şeklinde ifadeler yer aldı.

Çin'den Tepki

Geçiş esnasında Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından bölgedeki deniz ve hava unsurlarının takibi gerçekleştirildi. Çin'in Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Li Şi, ABD gemisinin seyri sırasında sürekli izlemekte olduklarını belirtti. Li, "Birliklerimiz her zaman teyakkuzda kalarak ulusal egemenlik ve güvenliği koruyacaktır," dedi.

Tayvan Savunma Bakanlığı da, geminin geçişinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ve bölgede olağan dışı bir durum tespit edilmediğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde, 8 Mayıs'ta USS Halsey muhribi de Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Tayvan Adası’nı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, ABD’nin bölgedeki navigasyon ve keşif faaliyetlerinin devamına tepki gösteriyor; bu tür olaylar iki ülke arasında devam eden gerginliği arttırıyor.

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