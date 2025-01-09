ABD Savunma Bakanı Austin, DEAŞ Tehdidini Önlemek İçin Suriye'deki Askeri Varlığın Sürekliliğini Savundu

ABD Savunma Bakanı Askerlerin Suriye'de Kalması Gerektiğini Vurguladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü DEAŞ tehdidinin yeniden güçlenmesini önlemek amacıyla, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığını sürdürebilmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'daki Toplantıda Önemli Açıklamalar

Ukrayna'ya askeri yardım konusunu görüşmek üzere ülkelerin temsilcilerinin toplandığı Almanya Ramstein Hava Üssü'nde Associated Press'e (AP) açıklama yapan Austin, Esed rejiminin devrilmesi sonrası DEAŞ'ın güç kazanmasının engellenmesi için ABD'nin Suriye'de konuşlanmış askerlerinin bu ülkede kalmasının kritik olduğunu dile getirdi.

DEAŞ'ın üyeleri ve ailelerinin tutulduğu kampların güvenliği için ABD askerlerinin bölgedeki varlığının önemine vurgu yapan Austin, bunun sağlanmaması durumunda DEAŞ'ın yeniden tehdit oluşturabilecek bir seviyeye gelebileceğini belirtti.

ABD'nin Askeri Varlığı Artış Gösterdi

ABD'nin Suriye'deki asker sayısının 2 bine ulaştığı bildirildi. Bu durum, önceki dönemlerde resmi olarak açıklanan 900 asker mevcuduna kıyasla kayda değer bir artış ifade ediyor.

Eski Başkan Trump'ın Suriye Politikasındaki Değişim

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Aralık 2018’de Türkiye’nin PKK/YPG hedeflerine karşı harekete geçme kararlılığı üzerine, Suriye’deki askeri birliklerin geri çekileceğini duyurmuş fakat hemen ardından bu planını esnetip kademeli bir azaltma talimatı vermişti. Bu karar, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis’in istifasıyla sonuçlandı.

2019'da Trump, ABD askerlerinin Suriye'de daha fazla kalmasını istemediğini dile getirirken, bu duruma karşılık Brett McGurk gibi isimlerden açık muhalefet gelmişti. McGurk, Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararının hemen ardından istifa etmişti.

Biden Döneminde Suriye Politikası Güç Kazandı

2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, McGurk’ı ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü görevine atamış ve ABD'nin PKK/YPG'yi desteklediği Suriye politikası güç kazanmıştı. Trump ise, 8 Aralık 2024'te, Baas rejiminin devrilmesine giden süreçte Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı grupların Suriye'deki durumuna dikkat çekerek, ABD'nin bu çatışmalara müdahil olmaması gerektiğini vurgulamıştı.