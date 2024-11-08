DOLAR
34,35 -0,38%
EURO
37,04 0,18%
ALTIN
2.965,58 0,3%
BITCOIN
2.616.285,04 0,4%

ABD Savunma Bakanı Austin'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Lloyd Austin, Gazze'ye insani yardım için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:38
ABD Savunma Bakanı Austin'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

ABD Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini ifade etti. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Austin Florida'da düzenlediği bir basın toplantısında Gazze'deki insani durumla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Gazze'deki Koşullar ve Mektup

Basın mensupları, Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 13 Ekim tarihli mektubuna atıfta bulunarak, İsrail'in Gazze'ye insani yardımlar konusunda ne gibi adımlar attığını sordu. Austin, mektubun Gazze halkına yönelik yardımlar konusunda endişeleri yansıttığını ancak bu konuyla ilgili yazışmalar dahil hiçbir bilginin kamuya paylaşılmasını istemediğini belirtti.

İsrailli Bakanlarla Görüşme

Austin, görevden alınan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile son görüşmesinde, Gallant'a attığı adımlar için teşekkür ettiğini belirterek, "Daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bazı adımlar atıldı fakat bu yeterli değil," dedi. Austin ve Blinken'ın Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a ilettikleri mektupta, Gazze'deki acil insani krizin kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların kesintiye uğramaması gerektiği ifade edilmektedir.

ABD'nin Hukuki Yükümlülükleri

ABD'li bakanlar, eğer 30 gün içerisinde Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmezse, bunun ABD yasalarını ihlal edeceğini vurguladılar. Bu bağlamda, ABD Dış Yardımlar Yasası gereği, insani kriz yaşayan bölgelere yardım engeli oluşturan ülkelerle silah yardımlarının askıya alınabileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Başkanı Karahan Enflasyon Beklentilerini Güncelledi
2
Diyanet'ten Hac Vizesi İçin Pasaport Uyarısı
3
Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul'da
4
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor
5
Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Kutlandı
6
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
7
Taksim Meydanı'nda Su Borusu Patladı, Metro İstasyonu Etkilendi

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı