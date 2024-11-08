ABD Savunma Bakanı Austin'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

ABD Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini ifade etti. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Austin Florida'da düzenlediği bir basın toplantısında Gazze'deki insani durumla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Gazze'deki Koşullar ve Mektup

Basın mensupları, Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 13 Ekim tarihli mektubuna atıfta bulunarak, İsrail'in Gazze'ye insani yardımlar konusunda ne gibi adımlar attığını sordu. Austin, mektubun Gazze halkına yönelik yardımlar konusunda endişeleri yansıttığını ancak bu konuyla ilgili yazışmalar dahil hiçbir bilginin kamuya paylaşılmasını istemediğini belirtti.

İsrailli Bakanlarla Görüşme

Austin, görevden alınan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile son görüşmesinde, Gallant'a attığı adımlar için teşekkür ettiğini belirterek, "Daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bazı adımlar atıldı fakat bu yeterli değil," dedi. Austin ve Blinken'ın Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a ilettikleri mektupta, Gazze'deki acil insani krizin kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların kesintiye uğramaması gerektiği ifade edilmektedir.

ABD'nin Hukuki Yükümlülükleri

ABD'li bakanlar, eğer 30 gün içerisinde Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmezse, bunun ABD yasalarını ihlal edeceğini vurguladılar. Bu bağlamda, ABD Dış Yardımlar Yasası gereği, insani kriz yaşayan bölgelere yardım engeli oluşturan ülkelerle silah yardımlarının askıya alınabileceği belirtildi.