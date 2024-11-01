ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e Destek Mesajı

ABD'den Tel Aviv'e Destek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ve onun desteklediği vekil güçlere karşı İsrail ve bölgedeki müttefikleri savunma konusundaki kararlılığını yineledi.

Bölgesel Tansiyon ve Savunma Hazırlığı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, görüşmenin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde yapıldığı belirtildi. Austin, bölgesel tansiyonu azaltma fırsatlarına değinerek, ülkesinin bu tehditle mücadele etmek adına tam hazırlık içinde olduğunu vurguladı.

Sivillerin Güvenliği ve İnsani Koşullar

Görüşme sırasında, Lübnan sınırındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlı ve İsrailli sivillerin güvenli dönüşlerine olan bağlılıkları da ifade edildi. Ayrıca, Gazze'deki insani şartlar ile esir takası ve ateşkes olasılıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.