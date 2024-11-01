DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,34 0,1%
ALTIN
3.040,76 -0,59%
BITCOIN
2.376.439,63 0,89%

ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e Destek Mesajı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'i İran tehdidine karşı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:20
ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e Destek Mesajı

ABD'den Tel Aviv'e Destek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ve onun desteklediği vekil güçlere karşı İsrail ve bölgedeki müttefikleri savunma konusundaki kararlılığını yineledi.

Bölgesel Tansiyon ve Savunma Hazırlığı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, görüşmenin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde yapıldığı belirtildi. Austin, bölgesel tansiyonu azaltma fırsatlarına değinerek, ülkesinin bu tehditle mücadele etmek adına tam hazırlık içinde olduğunu vurguladı.

Sivillerin Güvenliği ve İnsani Koşullar

Görüşme sırasında, Lübnan sınırındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlı ve İsrailli sivillerin güvenli dönüşlerine olan bağlılıkları da ifade edildi. Ayrıca, Gazze'deki insani şartlar ile esir takası ve ateşkes olasılıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti - 1 Kasım 2024
2
ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e Destek Mesajı
3
Balkanlar'ın Davos'u Edirne'de Geleneksel Hale Geliyor
4
ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Anlaşmasına Dair Memnuniyeti
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
Kırıkkale'de Baza ile Karyola Arasında Kalan Bebek Hayatını Kaybetti
7
Antalya'da Ulaşım Esnafından UKOME'ye Protesto

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı