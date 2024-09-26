ABD Savunma Bakanı Austin'den Lübnan ve İsrail Açıklaması: Durum Endişe Verici

ABD Savunma Bakanı'nın Endişeleri

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Lübnan ve İsrail'in kuzeyinde yaşanan gelişmelere dair "son derece endişe verici" açıklamasında bulundu. Geniş kapsamlı bir savaşın her iki ülke için de yıkıcı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

AUKUS Toplantısı Sonrası Açıklamalar

İngiltere'nin Londra şehrinde gerçekleştirilen AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD arasındaki nükleer denizaltı ittifakı) Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında Austin, toplantının önemi hakkında bilgi verdi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise toplantıda küresel güvensizlik ortamının vurgulandığını ifade ederek, Rusya'nın saldırganlıkları ile Orta Doğu'da barışa yönelik kararlılıklarını belirtti.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Healey, ayrıca Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnanlı Hizbullah liderlerine, Birleşmiş Milletler'in ortak sesiyle çatışmaların sona ermesi için 21 günlük ateşkes ilan etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Topyekun Savaş Riski

Bakan Austin, Orta Doğu'daki çatışmaların büyüme riski üzerine, "Halihazırda topyekun bir savaş riskiyle karşı karşıyayız, başka bir topyekun savaş hem İsrail hem de Lübnan için yıkıcı olabilir." dedi.

Avustralya'nın Ülke Terk Çağrısı

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Lübnan'da yaşayan Avustralya vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. AUKUS anlaşması çerçevesinde, Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosunu oluşturması hedefleniyor.

AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanmış olup, söz konusu üç ülkenin güvenlik işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.