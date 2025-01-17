ABD Savunma Bakanı Austin, Gazze'deki Sivillere Desteği Vurguladı

Austin, Gazze'deki sivilleri kurtarma çabalarını vurgulayarak Orta Doğu'da savaşı önlediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:25
ABD Savunma Bakanı Austin, Gazze'deki Sivillere Desteği Vurguladı

Austin, Gazze İçin Yorulmadan Çalıştıklarını Belirtti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dört yıllık bakanlığı süresince Orta Doğu’da "tam kapsamlı bir savaşı önlediklerini" ve Gazze'deki Filistinli sivilleri kurtarmak için yorulmadan çalıştıklarını ifade etti.

Austin için düzenlenen askeri veda töreni, Virginia'daki Myer Hernderson Üssü'nde ABD Genelkurmay Başkanı Charles "CQ" Brown tarafından gerçekleştirildi. Törendeki konuşmasında, Austin, bakanlığı süresince elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

İsrail ile Hamas arasında sağlanan son anlaşmaya değinen Austin, "Ayrıca Gazze'deki çatışmaları durduracak, rehineleri aileleriyle yeniden bir araya getirecek, Filistinli sivillere ve Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımı artıracak bir ateşkes sağladık" dedi.

Özgür Dünya ve NATO'ya Destek

Austin, Savunma Bakanlığı olarak Rusya'nın Ukrayna'daki "saldırganlığına" karşı "özgür dünyayı" bir araya getirdiklerini ve NATO'nun gücünü artırdıklarını vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Brown ise Austin'in, ulusun savunulmasında önemli katkılarda bulunduğunu, dünya genelinde kritik ittifakları ve ortaklıkları güçlendirdiğini belirtti. Veda töreni, Austin'e verilen üstün hizmet madalyası ve plaket ile son bulurken, askerlerin geçit töreni de programı tamamladı.

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