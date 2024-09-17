ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah Gerilimi İçin İsrail'e Gidiyor

ABD Savunma Bakanı'nın İsrail Ziyareti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek amacıyla İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

Axios'dan Önemli Bilgiler

Amerikan haber platformu Axios, Austin'in 22-23 Eylül tarihlerinde İsrail'e gerçekleştireceği ziyareti duyurdu. Adı açıklanmayan kaynaklara göre, bu ziyaretin ana gündem maddesi, Hizbullah ile olan çatışmalar oldu.

Çatışmalar ve Tırmanan Gerilim

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana süregelen sınır çatışmaları, her geçen gün artan bir tehdit halini aldı. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik olası geniş çaplı saldırı planları üzerine spekülasyonlar yayılıyor.

Yeni Gelişmeler

İsrail’in Lübnan’daki iletişim kanallarına sızarak gerçekleştirdiği operasyonlar, Hizbullah ile olan gerilimi daha da derinleştirdi. Bu durum, bölgedeki tansiyonu artırıyor.