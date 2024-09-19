ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah Gerilimi Nedeniyle İsrail Ziyaretini Erteledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Ziyareti Ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hizbullah ile artan gerilim sebebiyle 22 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı İsrail ziyaretini belirsiz bir tarihe erteledi.

Gerilim Neden Kaynaklanıyor?

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ziyaretin ertelenmesine sebep olan olaylar Lübnan'da yaşandı. 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu patlamalar sonucunda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti ve 2,323 kişi yaralandı.

Devamında, 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması olayında ise 25 kişi yaşamını yitirirken, 608'den fazla kişi de yaralandı. Lübnanlı yetkililer, bu olaylardan İsrail'i sorumlu tutuyor. Ancak İsrail'den konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan Sınırında Sıcak Çatışmalar

İsrail ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023 itibarıyla zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır. ABD Savunma Bakanı Austin'in Hizbullah ile süregelen gerilim hakkında bilgi edinmek ve görüşmeler yapmak üzere İsrail'e gitmeyi planladığı bildirildi.

Ancak mevcut durum, Austin'in bu önemli ziyareti yapmasını engellediği görülmektedir.