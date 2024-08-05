ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli Mevkidaşıyla Görüştü

ABD ve İsrail Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularında güçlü destek belirtti.

Güvenlik ve Destek Mesajı

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Austin'in, İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaası konusundaki ABD desteğini tekrar vurguladığı bildirildi. İkili, bölgedeki gerilimi azaltmak için ABD kuvvetlerinin korunmasına yönelik atılan adımları da ele aldı.

Ateşkes ve Esir Konuları Üzerine Görüşme

Görüşmenin merkezinde yer alan bir diğer konu ise, Gazze'de sürdürülen çatışmaların durdurulması ve esirlerin serbest bırakılması noktasında atılacak adımlardı. Austin, bu konularda anlaşmaya varılması için gereken desteği sunduğunu belirtti.