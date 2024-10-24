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ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan ordusuna yönelik saldırılara dikkat çekti

Lloyd Austin, Lübnan ordusuna yönelik saldırılar konusunda derin endişe taşıdığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:03
ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan ordusuna yönelik saldırılara dikkat çekti

ABD Savunma Bakanı Austin’in Endişeleri

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılara ilişkin duyduğu endişeleri dile getirdi.

Görüşmenin Detayları

Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin ve Gallant’ın iş birliğinin yanı sıra, oldukça kritik konular üzerinde de durdukları kaydedildi. İkili, İsrail’in Lübnan’daki operasyonları ile birlikte Gazze’deki insani durumu masaya yatırdı.

THAAD Bataryası ve Güvenlik Taahhüdü

Bakan Austin, İsrail’e gönderilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryasının, ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü gösterdiğini ifade etti. Austin ayrıca, İsrail hükümetine çağrıda bulunarak, Gazze’deki insani durumu iyileştirmek için gereken tüm adımların atılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkes fırsatlarının değerlendirilmesini istedi.

Lübnan Ordusunun Güvenliği

Austin, Lübnan ordusuna yönelik saldırılar nedeniyle derin bir endişe duyduğunu vurguladı. Özellikle, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının emniyet ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

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