ABD Savunma Bakanı: Esed'in Düşüşü ile Askerlerimizin Güvenliği Birinci Öncelik

ABD'den Kritik Açıklama

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki ABD askerlerinin korunmasının birinci öncelik olduğunu duyurdu. Austin, Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

İş birlikleri ve Güvenlik İlişkileri

ABD’nin Suriye'deki izleyeceği stratejiye dair bilgi veren Austin, Suriye'deki SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG ile olan ilişkilerine dikkat çekerek, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Austin, Münbiç'ten PKK/YPG'nin çekilmesi konusunda ABD'nin rolüyle ilgili olarak ise yorum yapmaktan kaçındı. Ayrıca, bölgedeki ortaklarla sürekli bir iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Olaylar geliştikçe kendileriyle istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak adına gerekli adımları atacağız" ifadesinde bulundu.

Suriye'deki Çatışmaların Seyri

Suriye'de son dönemde gelişen çatışmalar hakkında bilgi veren Austin, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında yaşanan çatışmaların yoğunlaştığını belirtti. Bu çatışmalar sonucunda, gruplar 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde üstünlük sağlamışlardı.

7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinden de destek alarak, rejimin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. 61 yıl süren Baas Partisi iktidarı sona ererken, Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG’den kurtardı. Bu operasyon sonucunda Münbiç ilçesi de temizlenerek, Fırat Nehri'nin batısında bir terör yuvası haline gelen bölge yeniden kontrol altına alındı.