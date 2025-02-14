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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa Ülkelerine Güçlü Savunma Mesajı Verdi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa'daki müttefikleri savunma harcamalarını artırmaya çağırdı, güç birliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:45
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa Ülkelerine Güçlü Savunma Mesajı Verdi

Hegseth'ten Avrupa'ya Kritik Savunma Çağrısı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa'daki müttefiklerine savunma harcamalarına yatırım yapma çağrısında bulundu. Hegseth, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında ABD'nin askeri varlığının önemine dikkat çekerek, "Şimdi (savunmaya) yatırım yapma zamanı çünkü Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız." dedi.

Polonya'da Basın Toplantısı Düzenlendi

Hegseth, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, NATO üyesi ülkelere daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı. Hegseth, "Bu, sadece ABD'nin bir önerisi değil, aynı zamanda bu ülkelerin kendi arka bahçelerini savunma kararlılığının bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Geleceği İçin Kritik Adımlar

Hegseth, NATO'nun güçlü bir ittifak olabilmesi için bu yatırımın gerekliliğine değinerek, "Eğer sert gücünüz yoksa gerçek bir ittifak değilsiniz demektir." dedi. Ayrıca, Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının güçlü olduğunu ve Polonya'daki birliklerin bu kapsamda önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Putin'e Güven Olmaz

Müzakere süreçleri hakkında konuşan Hegseth, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile güvenin olmadığını, ancak bunun müzakere sürecine engel teşkil etmediğini vurguladı. "Güven var mı? Hayır. Yani bir anlaşmayı müzakere etmek için güven pozisyonunda hareket etmek zorunda değilsiniz." dedi.

Polonya Savunma Bakanı'nın Vurgusu

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ise, "Putin'e karşı kendimizi ancak güçle savunabiliriz. Özgürlüğümüz, güzel sözlerle korunamaz." şeklinde konuşarak, Avrupa'nın kendini savunma arzusunu eylemle göstermesi gerektiğini ifade etti. Kosiniak-Kamysz, ABD birliklerinin varlığının olmadan Avrupa'nın savunulamayacağına dikkat çekti.

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