ABD Savunma Bakanı Hegseth, 'Çin'e Karşı Stratejik Üstünlük' İçin Nükleer Gelişmelere Odaklanıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nükleer silah konusunda önemli gelişimler hedeflediklerini belirtti. Hegseth, yaptığı açıklamada, "Çin'e karşı stratejik üstünlüğe odaklandıklarını" vurgulayarak, bu sürecin Asya-Pasifik bölgesi politikaları ile yakından ilgili olduğunu ifade etti.

Yaptığı değerlendirmede Hegseth, "Dünyanın geleceğinin özgür olmasını temenni ediyoruz." dedi. Japonya, Filipinler, Avustralya ve Güney Kore liderleriyle gerçekleştirdiği son telefon görüşmelerine dikkat çeken Hegseth, odak noktalarının sadece Avrupa değil, Hint-Pasifik bölgesi olduğunu da ekledi.

Hegseth, "Gerçek zamanlı tehditlerle karşı karşıyayız. Bu kapsamda, savaşçı değerlerini iyileştiriyor, orduyu yeniden inşa ederek caydırıcı olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye atıfta bulunarak, ABD için benzer bir savunma sistemi inşa edilmesi konusuna da temas etti.

Hegseth'in, çıkacağı Avrupa gezisi kapsamında Brüksel'de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacağı, ardından Polonya ve Almanya'da mevkidaşlarıyla görüşeceği, bu ülkelerde konuşlu askeri üsleri de ziyaret edeceği bildirildi.

Hegseth, aynı zamanda milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) bütçe denetiminden başarıyla geçeceklerine olan inancını dile getirerek, Musk'ın hükümet harcamalarını azaltma yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Amerikan vergi mükelleflerinin paralarının nasıl harcandığına dair şeffaf bir bilgiye erişim hakkı bulunduğunu belirten Hegseth, "Parayı, ne zaman, niçin ve nereye harcamamız gerektiğini bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.