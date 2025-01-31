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ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Dikkat Çeken Dövmeleri ve İlk Açıklaması

Savunma Bakanı Pete Hegseth, dövmeleriyle dikkat çeken ilk video açıklamasını yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:21
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Dikkat Çeken Dövmeleri ve İlk Açıklaması

Hegseth'ten Sosyal Medya Üzerinden Dikkat Çeken Açıklama

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlık makamındaki ilk videolu açıklamasında, takım elbise yerine gömleğinin kollarını sıvayarak dövmesine vurgu yaptı. Hegseth'in dövmeleri, Kongre oylaması öncesinde eleştiri konusu olmuştu.

Dövmeleri ve Mesajları Gündem Oldu

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerindeki resmi hesabından yayınlanan video, Hegseth'in dövmelerinin akışına sahne oldu. Bu açıklamada, "We the People" yazılı dövmesinin yanı sıra, ABD Savunma Bakanı'nın kolundaki diğer dövmelere de yer verildi.

Hegseth, elindeki not kağıdını masaya koyarak, "CENTCOM komutanı ve ortak kurmay başkanlarıyla" yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Ancak izleyicilerin dikkati daha çok kolundaki dövmelere yöneldi.

Hegseth'in Dövme Koleksiyonu

Hegseth'in sağ kolunda, Amerikan Anayasası’nın girişinde yer alan "We the People" ifadesinin yanı sıra, içinden kılıç geçen bir haç ve İbranice "Yahveh" yazısı bulunuyor. Ayrıca, kolonial dönemi simgeleyen bir yılan dövmesi de dikkat çekiyor.

Bakanın göğsünde Kudüs Haçı bulunuyor; bu dövmede sağ göğsü üzerindeki artı şeklindeki haçın etrafında dört küçük haç tasvir ediliyor. Hegseth'in pazusunda ise Hristiyanlar için bir savaş narası olarak kullanılan "Deus Vult" yazılı bir dövmesi mevcut. Bu ifade, Hegseth’in 2020 yılında yazdığı "Amerikan Haçlı Seferi: Özgür Kalma Mücadelemiz" adlı kitabının kapanış cümlesidir.

Senato Onayı ve Tartışmalar

ABD’nin en genç savunma bakanı olan Hegseth, Senato onayı sırasında önemli tartışmalara konu olmuştu. 24 Ocak’ta Senato'da yapılan oylamada 50-50’lik eşitlik sağlanmış ve Hegseth'in imdadına, ABD Senatosu Başkanı ve Başkan Yardımcısı JD Vance yetişmişti.

Ayrıca Hegseth hakkında, geçmişte alkol sorunları olduğu ve 2017’de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Bu dönemlerde, aşırı sağ ve beyaz üstünlüğü çağrıştıran mesajlar içerdiği yönünde tartışmalar artmıştı.

Hegseth'in ilk videolu açıklamasındaki dövmeleri, sosyal medyada oldukça ilgi uyandırarak gündem olmayı başardı.

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