ABD Savunma Bakanı Hegseth, Savaş Planları Tartışmalarını Reddetti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sızdırılan mesajlaşmalarda savaş planlarının tartışıldığı iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:10
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Savaş Planları Tartışmalarını Reddetti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, savaş planlarının tartışıldığı iddialarını güçlü bir dille reddetti. Hegseth, Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg'in, Washington'daki yetkililerin arasında geçtiği belirtilen mesajlaşmalarda savaş planlarının konuşulduğunu öne sürdüğünü yalanlayarak, durumun gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hegseth, Goldberg’in ABD ordusunun Yemen'de Husilere yönelik saldırılara dair tartışmaların yapıldığı bir Signal grubuna katıldığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bu durumun yanınıltıcı olduğunu belirtti. Hegseth, mesajlaşmalarda kimsenin savaş planları hakkında konuşmadığını vurguladı.

Goldberg’in gruba nasıl dahil olduğuna dair bilgi vermeyen Hegseth, mesajlaşmalar için Signal uygulamasının neden tercih edildiğini de açıklamadı.

Goldberg’in İddiaları

Jeffrey Goldberg, mesajlaşmada yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının görüşüldüğü bir sohbet grubuna eklendiğini ve burada Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara dair bilgilerin yer aldığını bildirdi. Goldberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile yaptığı görüşmede, 11 Mart’ta Signal üzerinden bağlantı kurulduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı mesajlaşmaya davet edildiğini belirtti.

Goldberg, yazısında şu ifadeleri kullandı: "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı."

Beyaz Saray’dan Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı doğrularken, ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili soruları yanıtladı ve "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." diye belirtti.

Husilerin Yemen'e Yönelik Tehditleri

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptıkları açıklamada, İsrail'e 4 günlük bir süre tanıdıklarını ve eğer Gazze'ye yardımların girişine izin verilmezse deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdu. Trump, 15 Mart'ta Truth Social platformu üzerinden, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini bildirdi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedefleri olacağını belirtirken, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerinde engellemelerin Washington'ı da kapsayacağı konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, Husiler, ABD ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmen açıkladı! İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı!
2
Hac Vizesi Olmadan Yola Çıkmayın: Bakanlık Uyarısı!
3
Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde İhtiyaç Sahiplerine İftariyelik Hazırlanıyor
4
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programına Katılacak
6
Özgür Özel: 'Nevruz ve Saraçhane, Dayanışmanın Sembolleridir'
7
Kara Yolları Bayram Tatiline Hazır: Yoğunluğa Karşı Tüm Tedbirler Alındı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği