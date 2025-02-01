ABD Savunma Bakanı Hegseth: Somali Operasyonu DEAŞ'ın Saldırı Gücünü Zayıflattı

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Önemli Açıklama

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir üyesine yönelik Somali'de gerçekleştirilen operasyonun, DEAŞ'ın saldırı kabiliyetini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Hava Saldırısı ile Hedef Alındı

Hegseth, ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu operasyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Somali'deki Golis Dağları'nda gizlenen DEAŞ üyelerinin hedef alındığını belirtti.

Operasyonun Etkileri

İlk belirlemelere göre birçok DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü vurgulayan Hegseth, "Bu saldırı DEAŞ'ın terör saldırısı düzenleme ve gerçekleştirme kabiliyetini daha da azalttı," değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Açıklamaları

Başkan Trump, operasyon sonucunda Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey bir üyesinin öldürüldüğünü ve sivillere hiçbir zarar verilmediğini bildirdi. Ayrıca, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırılarının planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe Biden) ve destekçileri hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi ama ben yaptım," dedi.