ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Avrupa'ya Keskin Mesaj: Yatırım Yapın!

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Avrupalı Müttefiklere Uyarı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa'daki müttefiklerine, askeri varlıkları ile ilgili keskin bir mesaj iletti. Hegseth, "Avrupalı müttefiklerimize mesajımız çok net, şimdi (savunmaya) yatırım yapma zamanı çünkü Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız" dedi.

Polonya'da Önemli Açıklamalar

Hegseth, resmi ziyarette bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. NATO üyesi ülkelere daha fazla askeri yatırım yapmaları gerektiğini ve ortak savunma çabalarını artırmaları gerektiğini vurguladı. Hegseth, "Bu, sadece ABD'nin bir önerisi değil, bu ülkelerin kendi arka bahçelerini savunma arzusu ve kararlılıklarının bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.

NATO’nun Geleceği İçin Önemli Adımlar

Hegseth, NATO'nun gelecekte ciddi bir ittifak haline gelebilmesi için savunma harcamalarının artırılmasının şart olduğunu belirtirken, "Daha önce de belirttiğim gibi, istediğiniz kadar bayrağınız olsun eğer sert gücünüz yoksa gerçek bir ittifak değilsiniz demektir" ifadelerini kullandı.

Polonya'daki Askeri Yatırımın Önemi

Hegseth, Avrupa'daki Amerika askeri varlığının güçlü olması ve Polonya'daki birliklerin bu kapsamda yapılmış bir yatırım olduğunu kaydetti. "Açıkçası burada aldığımız davet, Polonya'ya daha fazla asker göndermeyi istememe neden olacaktır. Bu bir politika beyanı değil. Sadece böyle hissediyorum" şeklinde yorumladı.

Rusya ve Diğer Tehditler

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendisi gibi, ABD'nin Avrupa'daki varlığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i caydırmak için önemli olduğunu kabul ettiğini bildirdi. Ayrıca, "ABD, Komünist Çin de dahil olmak üzere pek çok tehdide göğüs germek zorunda" diyerek Avrupa'daki durumu ciddi bir şekilde değerlendirdi.