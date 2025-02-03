DOLAR
35,96 -0,05%
EURO
37,14 -0,55%
ALTIN
3.252,44 0,09%
BITCOIN
3.666.929,05 -0,67%

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Texas Sınırında Düzensiz Göçmen Sorununu İnceledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Texas sınırında düzensiz göçmen sorununa yönelik çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:58
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Texas Sınırında Düzensiz Göçmen Sorununu İnceledi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Texas Sınırında

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "sınır çarı" olarak adlandırılan sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan ile birlikte düzensiz göçmenlere karşı yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Texas sınırına gitti.

Sosyal Medyadan Paylaşımlar

Hegseth, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarla ülkenin güney sınırına gerçekleştirdiği ziyareti duyurdu. Ziyareti sırasında, sınırda görev yapan ABD askerleriyle bir araya gelen Hegseth, bu askerlerin ülkenin güvenliğinin temel unsuru olduğuna vurgu yaptı.

Askerlere Teşekkür ve Desteği Vurguladı

Hegseth, güney sınırındaki askerler için "Onlar, ülkemizin güvenliğinin omurgasını oluşturuyor." ifadelerini kullanarak, askerlerin görevlerine olan bağlılıkları için teşekkür etti. Ayrıca, ABD Kuzey Komutanlığı yetkililerinden alınan brifingde, "Askerlerimiz göreve hazır ve sıkı çalışıyorlar." mesajını verdi.

Askeri Destek Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Trump’ın güney sınırındaki düzensiz göçmen girişlerini engellemeye yönelik politikaları çerçevesinde, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerine lojistik destek sağlamak amacıyla yaklaşık 1500 askerin Texas sınırına gönderildiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katar, Münbiç'teki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı
2
AFAD, Mersin Valiliği ve Göç İdaresi Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı
3
4 Şubat 2025 Gündem Özeti: TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Heyecanı
4
Samsun'da Tragik Kaza: İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Denizli'de 66 Termal Pansiyona Kapatma Kararı!
6
Bingöl'de Otobüs ve Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!