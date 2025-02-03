ABD Savunma Bakanı Hegseth, Texas Sınırında Düzensiz Göçmen Sorununu İnceledi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Texas Sınırında

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "sınır çarı" olarak adlandırılan sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan ile birlikte düzensiz göçmenlere karşı yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Texas sınırına gitti.

Sosyal Medyadan Paylaşımlar

Hegseth, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarla ülkenin güney sınırına gerçekleştirdiği ziyareti duyurdu. Ziyareti sırasında, sınırda görev yapan ABD askerleriyle bir araya gelen Hegseth, bu askerlerin ülkenin güvenliğinin temel unsuru olduğuna vurgu yaptı.

Askerlere Teşekkür ve Desteği Vurguladı

Hegseth, güney sınırındaki askerler için "Onlar, ülkemizin güvenliğinin omurgasını oluşturuyor." ifadelerini kullanarak, askerlerin görevlerine olan bağlılıkları için teşekkür etti. Ayrıca, ABD Kuzey Komutanlığı yetkililerinden alınan brifingde, "Askerlerimiz göreve hazır ve sıkı çalışıyorlar." mesajını verdi.

Askeri Destek Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Trump’ın güney sınırındaki düzensiz göçmen girişlerini engellemeye yönelik politikaları çerçevesinde, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerine lojistik destek sağlamak amacıyla yaklaşık 1500 askerin Texas sınırına gönderildiğini duyurmuştu.