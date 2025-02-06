ABD Savunma Bakanı Hegseth: Trump, Gazze için Yenilikçi Çözümler Arıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu ifade ederek, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradıklarını vurguladı.

Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı ikili görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin çok kapsamlı ve üst düzey müzakereler yürüttüğünü belirtti. Hegseth, Trump'ın önerileri doğrultusunda "her seçeneği" değerlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Hegseth'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise, Trump'ın sorun çözümü için "yeni, dinamik ve yaratıcı" stratejiler arayışında olduğu oldu. "Başkan Trump Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır" diyerek gelecekteki olası çözüm yollarını da işaret etti.

Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine dair bir soruya yanıt veren Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Trump'ın Gazze'yi 'Devralma' Planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı bir basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve bölgedeki patlamamış bombalar ile diğer silahların kaldırılmasından sorumlu olacağını belirtmişti. Trump, Gazze'nin mevcut durumunu "tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı" olarak tanımlayarak, oradaki Filistinlilerin komşu ülkeler olan Mısır ve Ürdün'e yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağına savundu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" şeklinde konuşarak, ABD'nin özgün yaklaşımını ve kararlılığını vurguladı.