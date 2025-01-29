ABD Savunma Bakanlığı'ndan Milley'e Güvenlik İzni Çekildi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in hassas bilgilere erişim yetkisini tanıyan 'güvenlik iznini' geri çektiğini ve kendisine atanan koruma ekibinin de geri alındığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonh Ullyot, yazılı bir açıklama yaparak, bu durum hakkında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Milley'i bilgilendirdiğini bildirdi. Açıklamada, Milley'in güvenlik izninin geri çekilmesi ile birlikte, eski Genelkurmay Başkanı'nın çalışmaları hakkında inceleme yapılacağına dikkat çekildi.

Trump Dönemi Tartışmaları

Bu gelişme, Donald Trump'ın başkanlık döneminde yaşanan gerilimlerle paralellik gösteriyor. Trump, 3 Ocak 2020'de düzenlenen ve Kasım Süleymani'nin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısının ardından, Milley'e koruma ekibi atanmasının gerekliliğini dile getirmişti.

Trump, 27 Eylül 2023'te sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Milley'in başkanlığının son döneminde kendisinin bilgisi dışında Çin'li mevkidaşı ile görüştüğünü eleştirerek, bu durumu 'hain eylem' olarak nitelendirdi. Bu görüşmenin, ABD ile Çin arasında potansiyel bir savaşa neden olabileceğini vurgulayan Trump, Milley'in eylemlerini sert bir dille kınadı.

Eylül 2021'de Senato Silahlı Hizmetler Komitesine verdiği ifadede Milley, belirttiği görüşmelerde Trump'ın Çin'e saldırmayı planladığını kesin bir şekilde yalanladığını ifade etmişti.