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ABD Savunma İstihbarat Ajansı Anma Törenlerini Durdurdu: DEI Programı Tartışması Sürüyor

Savunma İstihbarat Ajansı, DEI programının kaldırılması sonrası birçok anma ve kutlama törenini iptal etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:43
ABD Savunma İstihbarat Ajansı Anma Törenlerini Durdurdu: DEI Programı Tartışması Sürüyor

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), çalışanlarına gönderdiği bir bilgi notuna göre, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programının yürürlükten kaldırılması çerçevesinde bazı anma ve kutlama törenlerini durdurduğu iddia edildi.

Associated Press (AP) kaynaklı habere göre, DIA'nın bu kararı, Başkan Donald Trump'ın iş yerlerinde ve okullarda daha adil bir ortam oluşturmayı amaçlayan DEI programını iptal etme çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Durdurulan etkinlikler arasında “Kadın Tarihi Ayı”, “Ulusal Hispanik Miras Ayı”, “Onur Ayı” ve “Martin Luther King Jr. Günü” gibi önemli anma programlarının bulunduğu belirtildi. Ancak, bu değişikliğin milli bayramları etkilemeyeceği ifade edildi.

DEI programı nedir?

DEI programı, iş yerlerinde ve okullarda daha adil bir atmosfer yaratmayı hedefleyen bir inisiyatif olarak tanımlanmaktadır. Ancak, son yıllarda bu program, bazı kesimlerce siyasileşmekle ve kendi ideolojilerini dayatmakla eleştirilmektedir. Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, DEI programlarına son verme amacıyla bir kararname imzaladığı ve programın iptaliyle ilgili çalışmaların hız kazandığı bildirilmektedir.

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