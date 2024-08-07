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ABD Savunma ve Dışişleri Bakanları Açıklamalarda Bulundu

ABD, Orta Doğu'daki askerlerine yönelik saldırıları kabul etmeyeceğini bildirdi ve ateşkes müzakereleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 02:19
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 02:19
ABD Savunma ve Dışişleri Bakanları Açıklamalarda Bulundu

ABD Savunma Bakanı Austin'den Sert Mesaj

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki Amerikan üssüne yapılan saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "ABD, bölgede görev yapan askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyecektir." dedi.

İran Destekli Milis Gruplarına Dikkat

Austin, söz konusu saldırının arkasında İran destekli Şii bir milis grubunun olduğunu ifade etmekle beraber, soruşturmanın sürdüğünü ve şu aşamada spesifik bir isim vermedi.

Askeri Varoluşun Yeniden Düzenlenmesi

Bakan, İsrail ve Amerikan askerlerinin güvenliği için askeri varlıklarının yeniden düzenlendiğini ve bölgeye ek kuvvet gönderildiğini aktardı. Özellikle balistik ve hava savunma sistemlerinin güçlendirildiği bilgisi verildi.

Bakan Blinken'dan Ateşkes Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olası bir ateşkesin önemli olduğunu belirterek, "Müzakereler nihai aşamasına geldi ve bitiş çizgisini geçmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Hamas'la İlişkiler ve Sorumluluk

Blinken, Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar’ın ateşkesin sağlanmasında kritik bir role sahip olduğunu ifade etti. Bu ateşkesin, zor durumda olan Filistinli kadınlar ve çocuklar için faydalı olacağını vurguladı.

Kapsamlı Bölgesel İstikrar

Gazze'de bir ateşkesin, Orta Doğu'da daha geniş bir istikrara zemin hazırlayacağının altını çizen Blinken, gerilimin düşmesi için ABD'nin büyük çaba harcadığını sözlerine ekledi.

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