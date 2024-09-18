ABD Seçim Görevlilerine Şüpheli Zarflar Gönderildi

ABD Seçimlerinde Şüpheli Mektup Olayı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 eyaletteki bazı seçim yetkililerine "şüpheli" zarflar gönderildiği bildirildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Posta Teftiş Servisi, içeriğinde bilinmeyen maddeler bulunan bu mektuplarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Mektupların İçeriği ve İncelemeler

FBI ve Posta Teftiş Servisi, CBS News'e verdikleri demeçte, "Bu mektuplardan bazıları bilinmeyen maddeler içeriyor. Mektupları güvenli bir şekilde toplamak amacıyla yerel kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Oklahoma, Kansas, Tennessee, Iowa ve Indiana'nın da aralarında bulunduğu 17 eyalette görevli seçim yetkililerine gönderilen mektupların sayısı ve sebebi hakkında incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Yetkililerden Gelen Açıklamalar

Şüpheli zarfların gönderildiği eyaletlerin dördünde, yetkililer aldıkları mektuplardan sonra herhangi bir olumsuz etki yaşamadıklarını açıkladı. Örneğin, Tennessee Eyalet Sekreterliği sözcüsü, mektuptaki maddeye yönelik yaptıkları tehlikeli madde testinin negatif sonuçlandığını bildirdi.

Oklahoma Seçim Kurulu da, mektubun içindeki "bilinmeyen maddenin" un olduğu tespit edildiğini duyurdu. Geçtiğimiz Kasım ayında Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'daki seçim ofislerine ise içinde fentanil veya başka zararlı maddeler teşkil eden zarflar gönderilmişti.