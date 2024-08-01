ABD Seçimlerine Etki Eden Tarihi Tutuklu Takası

Sergey Markov'dan Önemli Açılamalar

Moskova merkezli Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov, ABD yönetiminin gerçekleştirilen tutuklu takasının arkasındaki nedenleri değerlendirdi.

Kamala Harris'in İmajı Üzerinden Stratejik Değişim

Markov, "Bu değişimin arkasındaki sebep, Kamala Harris'in olumlu bir imaj oluşturması gereken ABD seçimleriyle bağlantılı. Bu yüzden, taviz vermesi yönünde talimat verildi" dedi.

Uluslararası Etki ve Geniş Kapsamlı Takas

Tutuklu takasının sadece Rusya ile ABD arasında değil, aynı zamanda Almanya, Belarus ve diğer ülkelerle de ilişkili olduğunu söyleyen Markov, "Bu önemli takas, muhtemelen bir yıldan fazla bir süre boyunca hazırlanıyordu" ifadesinde bulundu.

ABD'nin Tutuklama Politikası ve Son Gelişmeler

Markov, "Amerikalılar ilk başta bu kişileri siyasi ajan olarak tanımadılar, ancak sonunda bunun doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar" dedi. Almanya'da hüküm giymiş Vadim Sokolov-Krasikov ve Rico Krieger gibi şahısların durumu, bu konudaki karmaşayı artırıyor.

MİT'in Rolü ve Türkiye'deki Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen takas operasyonunda, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç gibi ülkelerden tutuklu 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu operasyon toplamda 7 uçakla gerçekleştirildi.

Önceki Takaslar ve Tarihsel Bağlam

Markov, bu takasın, 2010'dan bu yana Moskova ile Washington arasında gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu ve önceki takasların örneklerini hatırlatarak önemine vurgu yaptı. Örneğin, 2010 yılında 10 Rus, ABD'de çalışan ajana karşılık serbest bırakılmıştı.

Yine, son tutuklu takası Aralık 2022'de gerçekleşmişti; bu takasta, Brittney Griner ABD'lisi, Viktor Bout karşılığında serbest bırakıldı.