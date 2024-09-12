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ABD Senatörleri Biden'a Ukrayna'ya Uzun Menzilli Silah Tedarikini Genişletme Çağrısı Yaptı

ABD'li senatörler, Biden'dan Ukrayna'ya Rusya'ya yönelik uzun menzilli silahların kullanımı için kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:10
ABD Senatörleri Biden'a Ukrayna'ya Uzun Menzilli Silah Tedarikini Genişletme Çağrısı Yaptı

ABD'de Senatörlerden Biden'a Önemli Çağrı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Joe Biden'dan Ukrayna'nın uzun menzilli Amerikan silahlarıyla Rusya'nın topraklarına saldırmasını engelleyen kısıtlamaları kaldırmasını talep etti.

Demokrat Senatörlerden Açıklamalar

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, CNN'e verdiği demeçte, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in sivil hedeflere yönelik korkunç saldırıları göz önüne alındığında, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli silahların, Rus askeri hedeflere ulaşabilmesi için kısıtlamalarının kaldırılması gereken bir döneme girdik" şeklinde konuştu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Ben Cardin ise yazılı bir açıklama yaparak, Rus askeri varlıklarının hedef alınmasında Ukrayna'ya daha fazla esneklik sağlanmasının "Moskova'nın, Ukrayna halkına zarar verme kabiliyetini azaltacağı" ifadesini kullandı ve Biden yönetimini adım atmaya çağırdı.

Cumhuriyetçi Liderlerden Ortak Mektup

Diğer yandan, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi üyelerinden Thomas H. Kean Jr, Ken Calvert, Michael R. Turner, Mike Rogers, Michael McCaul ve Richard Hudson, 9 Eylül tarihinde Biden'a gönderdikleri ortak mektupta, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli silahların, Kiev tarafından "Rusya'daki meşru askeri hedeflere karşı" kullanılması için kısıtlamaların kaldırılmasını istemişti.

Kremlin'den Tepkiler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırmasına izin vermesi ihtimalini değerlendirerek, "Buna gerekli yanıt verilecek. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, bu tür eylemlere zaten bir yanıttır. Batı tarafından alınan ve Ukrayna'ya empoze edilen bu tür kararlar, özel askeri operasyonun gerekli olduğunu ve bunun alternatifinin bulunmadığını gösteriyor" şeklinde yanıtladı.

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