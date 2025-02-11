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ABD Sınır Dışı Ettiği 190 Venezuelalı Göçmeni Ülkesine Gönderdi

ABD, düzensiz göçmen olan 190 Venezuelalıyı sınır dışı ederek, ülkelerine geri göndermiştir.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:43
ABD Sınır Dışı Ettiği 190 Venezuelalı Göçmeni Ülkesine Gönderdi

ABD, düzensiz göçmen olarak ülkesinde bulunan 190 Venezuelalıyı sınır dışı etti. Düşük uçuş maliyetleri ile bilinen Venezuela'ya ait Conviasa hava yolu şirketine ait iki uçak, Texas'tan havalanarak, göçmenleri başkent Caracas’taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’na getirdi.

Nicolas Maduro'nun Açıklamaları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Venezuelalı göçmenlerin geri dönüşünü güvenli, sevgi dolu ve onurlu bir şekilde gerçekleştirdik." dedi. Maduro, ABD'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, "Eğer ABD tüm yaptırımları kaldırırsa, bizden bir tek göçmen bile ABD'ye gitmez." açıklamasında bulundu.

Yeniden İlişkiler ve Geri Dönüş Süreci

Maduro, ABD ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ‘Vatana Geri Dönüş’ sürecinin başladığını belirtti. Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell ile yapılan görüşmeler sonucunda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir çerçeve içine alınması gerektiğini ifade etti. Maduro, "Venezuela, ABD ile tarihi ilişkilerinde saygı ve iletişime dayalı yeni bir gündem oluşturmak için demokrasiden yana bir yol izliyor." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Görev Başında

Havalimanında Venezuelalı göçmenleri, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello karşıladı. Göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapılması sürecini yöneten Cabello, ülkesine dönenler için yeni bir hayatın başlamasını sağladı.

Bu olay, Venezuela ile ABD arasında göçmenlik politikalarının yeniden şekillendiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Daha çok Venezuelalı göçmenin vatanlarına dönmesi bekleniyor.

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