ABD Sınır Dışı Ettiği 311 Venezuelalı Göçmeni Ülkesine Gönderdi

ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 311 Venezuelalı düzensiz göçmen daha, memleketleri Venezuela'ya ulaştı. Venezuela'nın hava yolu şirketi Conviasa’ya ait uçak, Meksika'dan kalkarak soğuk hava koşullarında Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’na indi.

Göçmenleri sıcak bir şekilde karşılayan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, dönüş uçuşunun Meksika hükümetiyle iş birliği içinde düzenlendiğini duyurdu. Cabello, ülkesine dönen vatandaşlara tıbbi destek sağlanacağını vurgularken, ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalıları misafir eden Meksika hükümetine teşekkür etti.

Cabello, dönüş yapan göçmenlerin mutlu olduğunu belirterek, "Küçük çocuklar yalnız başlarına gelmişken, bazıları ise büyükanneleri ve büyükbabalarıyla, ebeveynleriyle yeniden bir araya gelecek. ABD'nin uyguladığı şiddet, baskı ve kötü muameleden uzaklaşarak Venezuela'ya dönüyorlar. Sadece Venezuelalı olmaları nedeniyle insanlık dışı muameleye maruz kaldılar," ifadelerini kullandı.

ABD'den en son olarak 25 Şubat’ta hava yoluyla sınır dışı edilen 242 Venezuelalı düzensiz göçmen de ülkelerine ulaşmıştı.