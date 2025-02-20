ABD Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 100 Yaş Üstü Ödemeleriyle İlgili Açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu, 100 yaş ve üstü ölen vatandaşlara ödeme yapıldığı iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:00
ABD Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 100 Yaş Üstü Ödemeleriyle İlgili Açıklama

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu Açıklama Yaptı

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Vekili Lee Dudek, hayatını kaybeden 100 yaş ve üzeri vatandaşlara ödeme yapıldığına dair iddiaları kesin bir dille reddetti.

Dudek, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kurumun şeffaflığının önemine vurgu yaparak, müfettişlik bürosunun tüm ajans faaliyetlerini denetleme ve inceleme imkânı sunduğunu kaydetti.

Ayrıca, 100 yaşından büyük olduğu iddia edilen kişilerin, ölüm tarihi bulunmayan kişiler olduğuna dikkat çekti. Dudek, bu durumun, ölen bireylerin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yardım aldığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Dudek, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yalnızca bilgileri "okuma" erişimine sahip olduğunu ve yardım ödemelerinde değişiklik yapamayacağını belirtti. Ayrıca, mahkeme kararıyla yasaklanan verilere erişim yasağını ihlal edenlerin Adalet Bakanlığı'na sevk edileceği uyarısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik bu iddialar, milyarder Elon Musk tarafından gündeme getirilmişti. Musk, 17 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğuna dair bir tablo yayımlamış, bu tabloda 100 yaş ve üzerindeki 20 milyondan fazla insanın yer aldığını göstermişti.

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