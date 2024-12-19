ABD, Sudan'a 200 Milyon Dolarlık Ek İnsani Yardım Gönderecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, insani krizin giderek büyüdüğü Sudan'a 200 milyon dolarlık ilave insani yardım yapacaklarını açıkladı. Blinken, tüm tarafların Sudan için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde gerçekleştirilen üst düzey oturumda konuşan Blinken, Sudan'daki insani krizin çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Krizin hafifletilmesi için tüm taraflara sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Sudan'daki İnsani Kriz

Sudan'da, dünyanın en kötü insani krizlerinden biri olarak nitelendirilen durumun her gün daha da kötüleştiğine dikkat çeken Blinken, "Her gün yeni vahşetler, hastanelere ve pazar yerlerine saldırılar, yargısız infazlar, anlatılmaz cinsel şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarını görüyoruz. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçların işlendiğini gözlemliyoruz" dedi.

Blinken, Sudan'da ortalama her 2 saatte bir çocuğun açlıktan öldüğü bölgeler bulunduğunu ifade ederken, "Bu trajedinin etkileri Sudan sınırlarının çok ötesine uzanıyor" ifadesini kullandı.

Üç milyondan fazla Sudanlının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirten Blinken, BM Güvenlik Konseyinin Sudan konusunda bir an önce harekete geçmesi gerektiğini savundu.

200 Milyon Dolarlık Yardım

"Bugün yiyecek, barınma ve sağlık hizmetleri için 200 milyon dolar daha ilave insani yardım yapacağımızı duyuruyoruz," diyen Blinken, bu yardımların etkili bir şekilde ulaştırılabilmesi için her iki tarafın da getirdiği engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Yardımın tartışmalı bölgelere girmesine olanak tanıyan insani koridorların tamamlanması ve korunması gerektiğini vurguladı.

Moskova'ya Eleştiriler

Sudan konusundaki bir BMGK tasarısının Rusya tarafından veto edildiğini hatırlatan Blinken, Moskova'ya "Herhangi bir ülkenin, Afrika'daki en büyük savaşı körüklemeye devam ederken Afrika uluslarını önemsediğini iddia etmesi absürt ve kabul edilemez. Etkinizi savaşı uzatmak için değil, sona erdirmek için kullanın" şeklinde seslendi.

Sudan'daki Savaşın Detayları

Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten itibaren ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanmaktadır. Bu savaşın sonlandırılması adına başlatılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmıştır.

BM’ye göre, Sudan’daki çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve savaşın başladığı Nisan 2023’ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti. Ülke içinde ise 9 milyona yakın kişi yerinden edilmiştir; 25 milyondan fazla kişi ise acil insani yardıma muhtaç durumdadır.