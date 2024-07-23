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ABD, Sudan İçin Ateşkes Görüşmelerini İsviçre'de Toplayacak

ABD, Sudan'daki tarafları 14 Ağustos'ta ateşkes müzakereleri için İsviçre'ye davet etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:13
ABD, Sudan İçin Ateşkes Görüşmelerini İsviçre'de Toplayacak

ABD, Sudan'daki Tarafları Ateşkes İçin Davet Etti

Amerika Birleşik Devletleri, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos 2023 tarihinde İsviçre'ye katılmalarını sağlamak amacıyla davette bulundu.

Başkan Blinken'dan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuya ilişkin olarak yazılı açıklamalarda bulundu. Blinken, İsviçre'nin müzakerelere ev sahipliği yapacak olmasına minnettar olduğunu ve Cidde'deki müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Katılımcılar ve Amaçlar

Görüşmelerin, ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceğini belirten Blinken, Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların bu süreçte gözlemci olarak yer alacağını duyurdu.

Blinken, Sudan ordusu ve HDK'yi ateşkes müzakereleri için davet ederken, "ABD, taraflara bu görüşmelere katılma ve olumlu bir yaklaşım benimseme çağrısında bulunuyor," ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin Hedefi

Görüşmelerin hedefleri arasında çatışmaları durdurmak, insani yardım erişimini sağlamak ve bir denetleme mekanizması kurmak bulunuyor. Bununla birlikte, müzakerelerin genel siyasi meseleleri ele almayacağı açıklandı.

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