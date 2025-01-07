ABD, Suriye'de Barışçıl Geçişe Desteğini Yeniledi

ABD, Suriye'deki Geçiş Sürecine Desteğini Bir Kez Daha Vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Suriye'de kapsayıcı ve hesap verebilir bir hükümete doğru barışçıl siyasi geçişe verdiği desteği tekrar ifade etti. Bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı bir açıklamada yer aldı.

Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'deki geçiş sürecine olan bağlılığını vurguladı. Görüşme sırasında, azınlık grupları da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin haklarına ve temel özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesinin, uluslararası toplumun ortak hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Bu bağlamda, uluslararası toplumun Suriye genelinde insani yardım akışını kolaylaştırması gerektiğinin de altını çizdi.

Özellikle, Suriye halkına yardım sağlayan Suud hükümetine teşekkür eden Blinken, ayrıca Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması amacıyla sürdürülen ateşkes çabalarına da değindi. Görüşmelerin içeriğinde İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması konuları da yer aldı. Blinken, Lübnan'ın meşru güvenlik kurumlarına, yani ordu ve polis gücüne desteğin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.