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ABD, Suriye'de DEAŞ Lideri Ebu Yusuf'u Hava Saldırısıyla Öldürdü

ABD ordusu, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:26
ABD, Suriye'de DEAŞ Lideri Ebu Yusuf'u Hava Saldırısıyla Öldürdü

ABD Ordusu Suriye'de Kritik Bir Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

ABD ordusu, Suriye'deki hava saldırısında, DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldüğünü bildirdi.

CENTCOM Açıklama Yaptı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısının detayları verildi. Açıklamada, DEAŞ liderinin bu saldırıda etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Etkileşim ve Hedefler

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, DEAŞ’ın, Suriye'deki SDG adı altında bilinen PKK/YPG terör örgütü tarafından kontrol edilen hapishanelerdeki 8 bin mensubunu kaçırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, bu amaçla çalışan lider ve görevlilerin agresif bir şekilde hedef alınacağını ifade etti.

Stratejik Bir Bölgedeki Operasyon

Gerçekleştirilen saldırının, daha önce Suriye rejimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgede yapıldığına dikkat çekildi. Bu durum, ABD'nin bölgedeki hedeflerine yönelik belirgin bir strateji izlediğini göstermekte.

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